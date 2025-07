Aprilia, oggi l’inaugurazione del nuovo Commissariato di Polizia: presenti Piantedosi e Pisani

Sarà inaugurato oggi pomeriggio il nuovo Commissariato di Polizia di Stato di Aprilia, un presidio atteso da anni in un territorio segnato da criticità legate alla sicurezza e alla criminalità organizzata. La cerimonia ufficiale è in programma alle ore 18 in via Monticello, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del Capo della Polizia Vittorio Pisani.

Il Commissariato è già operativo dal 23 giugno scorso e rappresenta un importante rafforzamento della rete di sicurezza urbana, anche grazie alla presenza – dallo scorso aprile – del Distaccamento della Polizia Stradale all’interno della stessa struttura. La scelta della sede, sulla SS Pontina, consente un presidio strategico sia per il controllo del territorio che per la gestione degli interventi su una delle arterie più trafficate della zona.

L’inaugurazione arriva in un momento delicato per Aprilia, colpita da episodi di violenza, atti intimidatori e dall’ormai noto scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Proprio in questi giorni, l’ennesimo allarme: un incendio ha danneggiato la sede distaccata del Comune in piazza dei Bersaglieri.

Il nuovo Commissariato si inserisce così in un sistema di sicurezza territoriale che già vede attivo il Reparto Territoriale dell’Arma dei Carabinieri, e risponde a una crescente richiesta di presenza istituzionale e controllo del territorio. La sua attivazione e inaugurazione rappresentano un passo concreto verso il rafforzamento della legalità e della fiducia dei cittadini.