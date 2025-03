Aprilia, operaio perde il controllo di una pala: crolla il solaio di un capannone

Paura questo pomeriggio in un capannone industriale di Aprilia, dove un incidente sul lavoro ha provocato il cedimento di una parte della struttura.

Secondo i primi accertamenti svolti dai carabinieri della stazione di Aprilia un operaio di una ditta di trasporti esterna, mentre manovrava una pala gommata all’interno della struttura, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore. Il veicolo avrebbe urtato un pilastro del capannone, provocando il crollo parziale del solaio.

L’operaio è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Aprilia. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, oltre a tecnici dell’Enel e del gas per verificare eventuali danni alle infrastrutture.

Le forze dell’ordine stanno ora approfondendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle normative di sicurezza sul lavoro.