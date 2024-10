Aprilia, operazione Assedio: altre nove interdittive antimafia

Continua senza sosta l’indagine relativa alle infiltrazioni antimafia all’interno dell’ex amministrazione comunale che coinvolge anche diverse aziende e società del posto, nell’ambito dell’inchiesta “Assedio” che aveva portato a luglio all’arresto di 23 persone tra cui l’ormai ex sindaco della città, Lanfranco Principi. Come riporta il Messaggero, sarebbero nove i nuovi provvedimenti emessi dalla Prefettura di Latina per altrettante società, tutte che possono essere fatte risalire alla galassia di Urbano Tesei, dopo le interdittive alla Tesei Bus e alla Nuova Tesei Bus. La società in questione non potranno più partecipare a bandi pubblici fino a diversa comunicazione.