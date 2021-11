Aprilia: operazione Oasi, 6 arresti da parte dei carabinieri

Dalle prime ore dell’alba, nella giornata di oggi, a Vetralla (VT), Montefiascone (VT), Bologna (BO), Acilia (RM) e Fiumicino (RM), i Carabinieri della Sezione Operativa del NORM del Reparto Territoriale di Aprilia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di rapina in abitazione in concorso, sequestro di persona aggravato e danneggiamento seguito da incendio, consumato nei confronti dei proprietari del Golf Club di Aprilia nell’estate del 2020.

L’indagine, convenzionalmente denominata “OASI”, ha consentito la disarticolazione di un sodalizio criminale specializzato nella consumazione di “rapine in villa”, la cui efferatezza aveva terrorizzato, in particolar modo, i proprietari del club, una facoltosa coppia di immobiliaristi romani, rappresentando un potenziale pericolo anche per i residenti della zona.