Aprilia, ordigno in via Vespasiano: intervengono gli artificieri

Un altro ordigno nel giro di pochi giorni. Aprilia torna al centro dei fatti di cronaca locale, con un’altra bomba rinvenuta in strada da un passante.
Siamo nelle prime ore di questo pomeriggio quando un uomo, capitato in via Vespasiano, si accorge di una strana borsetta rossa dimenticata sul ciglio della strada. Dà l’allarme e, immediatamente, i poliziotti giunti sul posto si rendono conto della pericolosità dell’oggetto rinvenuto.
La bomba, prelevata dalle forze dell’ordine, è stata fatta brillare con successo in un cava limitrofa.