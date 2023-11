Aprilia, passaggio a livello sulla Nettunense danneggiato: disagi e ritardi

Una telefonata poco prima delle 7.20 con la segnalazione del danneggiamento dell’asta levatoia del passaggio a livello all’altezza del km 42 della Nettunense ad Aprilia. Danneggiamento che ha provocato preoccupazione e disagi con l’interruzione sia del traffico stradale che ferroviario.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale che hanno fornito assistenza ai tecnici delle Ferrovie dello Stato intervenuti per la riparazione e per la messa in sicurezza del tratto interessato. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Ferroviaria di Roma.