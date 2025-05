Aprilia passata al setaccio, controlli straordinari dei carabinieri

Serata di controlli ad ampio raggio quella appena trascorsa ad Aprilia, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale, affiancati dalle compagnie di Terracina e Latina, hanno intensificato la presenza nelle zone più delicate della città.

Un’operazione straordinaria, messa in campo per contrastare la criminalità rafforzare la sicurezza stradale e dare un segnale concreto in un momento particolarmente teso per la comunità, reduce da altri episodi ravvicinati di spari.

Nel corso dei pattugliamenti sono stati fermati 31 veicoli e identificate 68 persone. Due le sanzioni amministrative elevate per violazioni al codice della strada.

Un’attività capillare, che ha interessato le aree più a rischio e i principali snodi del traffico urbano, e che mira a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

In un contesto cittadino delicato, dove il ritorno delle armi in strada ha riacceso l’allarme, le forze dell’ordine ribadiscono la loro presenza, con controlli visibili e costanti.