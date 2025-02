Aprilia, paura per una fuga di gas e incendio in un’abitazione

Paura ad Aprilia, dove una fuga di gas e un incendio hanno portato all’evacuazione, in via del tutto precauzionale, di otto persone e due cani in via Castagneto. Le fiamme sarebbero divampate nell’area sottostante la tettoia di un’abitazione, andando ad interessare vari attrezzi agricoli e materiali accatastati, tra cui cumuli di legname.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno iniziato le operazioni di spegnimento, finalizzate a contenere le fiamme. È stato poi successivamente rilevata una perdita di gas nel serbatoio di GPL, adiacente e utilizzato dai padroni di casa. Immediatamente sono state attivate le procedure per la messa in sicurezza dell’area con il supporto fornito dalla squadra N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico). Sul posto, anche gli agenti di Polizia Locale e Protezione Civile.