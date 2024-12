Aprilia piange Carlotta Marinangeli e sua nonna: il cordoglio della città nel giorno dell’ultimo saluto

Un’intera città si è stretta ieri intorno al dolore delle famiglie colpite dalla tragedia di via Apollo, partecipando ai funerali di Carlotta Marinangeli, 12 anni, e di sua nonna Laura Di Petrillo, dopo l’addio già dato ad Ornella Clementini, altra vittima di questa terribile tragedia. Nella chiesa di San Michele Arcangelo, in piazza Roma, la commozione ha unito l’intera comunità, che ha riempito la chiesa e il sagrato.

Il parroco, durante l’omelia, ha ricordato il sorriso di Carlotta e la sua passione per il disegno, definendola un’anima luminosa in una vita purtroppo troppo breve. Al termine della cerimonia, i palloncini bianchi liberati in cielo e i lunghi applausi hanno accompagnato i feretri, uno bianco e uno marrone, in un addio simbolico e struggente.

Un pensiero è stato rivolto anche a Giovanni Raffa, unico superstite della tragedia, ancora ricoverato al San Camillo, con condizioni in miglioramento. La città di Aprilia, intanto, continua a tenere le bandiere a mezz’asta e le serrande abbassate in segno di lutto, in attesa di ricostruire con esattezza le dinamiche di un’esplosione che ha spezzato tre vite e ferito un’intera comunità.