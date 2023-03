Aprilia, piazza pubblica a Campo di Carne

Il comune di Aprilia, nel quadro della riqualificazione della periferia cittadina, ha recepito una proposta di convenzione urbanistica che porterà alla comunità la cessione di un’area sulla quale verrà realizzata una piazza pubblica nel cuore di una delle storiche borgate della città.

La proposta progettuale, approvata con delibera numero 36 del 7 marzo 2023, oltre a generare sviluppo urbano a beneficio delle famiglie della zona, è finalizzata alla cessione in favore del Comune di Aprilia di aree per il reperimento di servi pubblici. All’interno del piano la società privata cederà alla comunità un’area di circa 9 mila mq nei pressi della scuola Lanza all’interno della quale verrà realizzata una piazza pubblica ad uso dei residenti. Al Comune andranno anche locali all’interno di un edificio esistente in via Genio Civile che l’amministrazione comunale destinerà ad uffici comunali ed alle attività di associazioni e comitati di zona.

Il commento dell’assessore all’Urbanistica Giorgio Giusfredi:

“Si tratta di un passaggio storico per la zona di Campo di Carne, l’operazione porterà per la prima volta la borgata ad avere una piazza pubblica. Un punto di riferimento e di incontro di vitale importanza sociale che risponde ad una esigenza del territorio più volte manifestata dal locale Comitato di quartiere. La piazza, importante intervento di rigenerazione urbana, sarà finalmente il centro vitale e fulcro della vita urbana di Campo di Carne, affermerà il senso di comunità del quartiere e ne rafforzerà l’identità stessa”.