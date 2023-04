Aprilia, pistola finta alla partita: denunciato ed escluso dal club

Ancora calcio ed episodi di violenza. Fa riflettere quanto accaduto ad Artena, dove un ragazzo dell’Under 19 dell’Aprilia Calcio sabato si è presentato allo stadio con una pistola – fortunatamente rivelatasi essere finta- infilata nei pantaloni ma ben in evidenza. Forse voleva impaurire gli avversari dopo che, nella gara di andata, era stato squalificato in seguito ad un acceso diverbio. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri di Colleferro intervenuti sul posto. Intanto la società ha allontanato il ragazzo dalla squadra, come scritto sui canali social del club biancoceleste:

“L’Aprilia Calcio, appreso quanto accaduto in occasione della gara dell’U19 Nazionale in casa della Vis Artena, si dichiara totalmente estranea a quanto successo fuori dal campo ed ha prontamente allontanato il ragazzo coinvolto nella vicenda apparsa questa mattina su giornali e testate.

Proprio in considerazione delle discussioni avvenute nel corso del match d’andata, la Società aveva ritenuto opportuno non convocare il tesserato che si è presentato da solo senza nessun avviso preventivo. Il Club si dissocia quindi in modo totale e perentorio da tutto ciò che è avvenuto”.