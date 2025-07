Aprilia, Pontina: camion in fiamme provoca disagi e caos

Ad Aprilia un incendio sulla Pontina provoca caos e disagi, distruggendo ettari di vegetazione e mettendo a rischio le strutture sanitarie, le abitazioni e gli esercizi commerciali della zona Poggio-Valli-Vallelata. Inoltre, per permettere ai soccorsi di estinguere l’incendio, la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, mandando in tilt la viabilità della strata statale.

Gran parte della città è rimasta bloccata a causa dei roghi che hanno divorato il terreno, rischiando di raggiungere le case. Un camion che trasportava balle di fieno ha preso fuoco mentre percorreva la Pontina in direzione Latina, fermandosi in fiamme al km all’altezza dello svincolo per via Isarco e dell’ingresso alla Stradaioli Holding. Il fuoco si era già propagato in altri punti alle spalle del camion, a Vallelata e nel vivaio Tesei Piante, al resto ci ha pensato il vento che ha trascinato il fumo e il fuoco dall’altro lato della Pontina.

La macchina dei soccorsi è subito entrata in azione: le squadre volanti del vicino Commissariato di Polizia sono intervenute per mettere in sicurezza l’area, in particolare il San Michele Hospital, in attesa dell’arrivo dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare i roghi. Le operazioni di spegnimento non sono state semplici, ed è stato necessario l’intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco e del supporto della protezione civile Alfa Aprilia, Anc e Cb Rondine.

Dall’altro lato della Pontina l’incendio ha fatto danni all’interno di Tesei Piante, distruggendo una struttura in legno e diverse palme e solamente il pronto intervento dei volontari dell’Alfa Aprilia ha permesso di scongiurare guai peggiori.