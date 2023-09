Aprilia, positiva la campagna di prevenzione per cecità e ipovisione

Sono state 150 le persone che nei giorni scorsi ad Aprilia si sono sottoposte alla visita gratuita prevista dal programma della campagna di sensibilizzazione per prevenire il rischio di cecità e ipovisione. Lo screening si è svolto presso la Sala Diamante Foresta della Casa della Salute Asl di via Giustiniano. La campagna è stata promossa dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Latina, dalla Asl di Latina, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Aprilia.

Il sindaco Lanfranco Principi, l’assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano e il consigliere Vincenzo La Pegna, nell’ambito dell’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza”, hanno dichiarato:

“Un ringraziamento doveroso alla Asl di Latina e agli operatori della Casa della Salute di Aprilia per aver supportato questa importante iniziativa che l’associazione ha voluto organizzare nella nostra città. Grazie a questa campagna in tanti hanno capito quanto sia importante non sottovalutare la salute dei nostri occhi. Ben 150 persone hanno deciso di affidarsi ai volontari per sottoporsi alle visite gratuite. Il nostro auspicio è che queste campagne di sensibilizzazione proseguano e nel tempo diventino sempre più diffuse e partecipate. A breve l’associazione in collaborazione con l’assessorato, intende estendere l’iniziativa anche all’età pediatrica”.