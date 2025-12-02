Aprilia, pregiudicati e spaccio nell’agenzia di scommesse: chiusa per 10 giorni

Pregiudicati e spaccio, da domani agenzia di scommesse di Aprilia chiusa per 10 giorni. Sospensione temporanea della licenza, ai sensi dell’art. 100 del TULPS. Provvedimento della Questura dopo una segnalazione pervenuta dalla app YouPol, attraverso la quale un cittadino indicava l’esercizio come luogo abitualmente frequentato da persone con precedenti e come possibile area di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del Commissariato di Aprilia hanno effettuato più accessi ispettivi, svolgendo controlli a campione sugli avventori e sul personale. Nel corso di tre distinti controlli sono stati identificati soggetti con pregiudizi di polizia.

Durante l’ultimo intervento, avvenuto lo scorso mese di ottobre, i poliziotti hanno inoltre trovato all’interno di un cestino presente nel locale, alcune dosi confezionate di hashish.

Nel corso dei vari accertamenti, i poliziotti hanno constatato anche l’assenza del titolare della licenza e la presenza di due dipendenti sprovvisti di procura e, pertanto, non qualificabili come preposti autorizzati alla gestione dell’attività.

Il Questore di Latina ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio, finalizzato al ripristino delle condizioni di legalità e sicurezza.

Ancora una volta si rivela preziosa la collaborazione dei cittadini attraverso Youpol.