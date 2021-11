Aprilia, pregiudicato trovato in possesso di una pistola

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia hanno arrestato una persona, nota alle forze dell’ordine, in possesso di un’arma da fuoco con relative munizioni.

Nel corso di un controllo è stato individuato l’uomo dirigersi verso Tor San Lorenzo, per poi entrare all’interno di un complesso abitativo.

Alla vista dei militari l’uomo, dopo essere stato fermato, ha tentato di sottrarsi al controllo assumendo atteggiamento ostili.

La perquisizione svolta ha consentito di accertare, non solo la presenza degli effetti personali dell’uomo, ma anche di rinvenire un’arma da fuoco di tipo Revolver marca Franchi calibro 38 special 4 pollici di colore nero con calciolo marrone, con la matricola cancellata, carica con nr. 6 proiettili cal. 38 con agiva in piombo ed ulteriori nr. 6 proiettili dello stesso calibro con ogiva camiciata in ottone.

L’uomo è stato posto in arresti per detenzione illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento pronta all’uso, nonché di ricettazione di arma.

Il soggetto è stato portato al Carcere di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Velletri.