Aprilia, presentazione del libro “È successo un ‘21”

Ad Aprilia, sabato 4 marzo 2023, all’interno della sala consiliare “Luigi Meddi” alle ore 17:30, verrà presentato il libro “È successo un ‘21” di Mauro Giorgini.

L’incontro con l’autore verrà moderato da Fabio Benvenuti e vedrà la partecipazione dell’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci e dell’assessora con delega allo Sport Luana Caporaso.

E se tra qualche anno ci trovassimo a dire “È successo un ’21” per indicare un momento contrassegnato da numerose vittorie? Da questa domanda è iniziato il lavoro di Mauro Giorgini, che ha ripercorso i successi del 2021, l’anno che verrà ricordato come il più vincente nel mondo per le nazionali e gli atleti azzurri. “Un ’21” non è fatto solo da una lunga serie di vittorie che ci hanno fatto gioire seguendo le gesta di atleti capaci di superare tutti i loro avversari: sono anche le storie di donne e uomini che hanno saputo imporsi nella propria disciplina, riuscendo a superare sé stessi e le difficoltà legate al Covid-19, che hanno fatto slittare di un anno tutte le massime competizioni. A queste storie, e alle atlete e agli atleti che le hanno compiute, è dedicato questo libro, nel quale si vanno a ripercorrere le prodezze di imprese indimenticabili, passando attraverso le pieghe di vite nelle quali quei trionfi sono stati costruiti giorno dopo giorno, con costanza, sacrificio e passione. Non il mero racconto di una gara o di una competizione dalla quale si è ottenuto il massimo risultato, ma un viaggio alla scoperta di donne e di uomini, che prima di essere grandi campioni, hanno saputo far grande, nel 2021, l’Italia dello sport. Prefazione di Giovanni Malagò.

Mauro Giorgini, classe 1984, romano di nascita, aquilano d’adozione. Quando non è impegnato nella pubblica amministrazione dedica il suo tempo libero al progetto Liberementi Libri, un portale di informazione culturale di cui è cofondatore. È ufficio stampa del Comitato Provinciale AICS Roma, ed è responsabile del Settore Basket e Minibasket AICS Roma. Per il Comitato Regionale AICS Lazio è responsabile del Settore Basket.