Aprilia, prorogato di 6 mesi lo scioglimento del Comune

Su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, il Consiglio dei Ministri ha prorogato di sei mesi lo scioglimento del Comune di Aprilia. Palazzo Chigi ha scelto questa linea operativa per permettere il risanamento della politica locale dalla criminalità.

Il tutto fa riferimento al commissariamento del comune avvenuto nel maggio 2025 a seguito di condizionamenti della criminalità organizzata sulla macchina amministrativa.

“La notizia della proroga del commissariamento per mafia della città di Aprilia – scrive in una nota il Segretario regionale di Sinistra Italiana Danilo Cosentino – purtroppo non sorprende. Sia per una prassi consolidata che vede la proroga avvenire nella quasi totalità dei comuni sciolti per mafia, sia per il quadro emerso dalla Commissione Parlamentare antimafia in cui si è delineato un concorso di nuove organizzazioni criminali pronte a prendere il posto di quelle colpite dall’operazione Assedio”.

“Al netto della gestione commissariale che porta disagi e scelte impopolari, e della disciplina del commissariamento per mafia che necessita di importanti riforme (ma non certo da questo Governo), è chiaro dal quadro emerso che è presto per la città di Aprilia parlare di elezioni libere e trasparenti”.