Aprilia, pubblicato il bando annuale per gli asili nido privati

Il Comune di Aprilia, nella sezione bandi avvisi, pubblica “l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla stipula di convenzione per la riserva di posti-bambino/a presso i servizi educativi privati rivolti alla prima infanzia (nidi), ubicati nel territorio di Aprilia, per l’anno educativo 2023/2024”.

Lo scopo dell’avviso pubblico è quello di incrementare l’offerta pubblica di servizi per la prima infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra 3 mesi e 36 mesi d’età, residenti nel Comune di Aprilia (LT) riservando dei posti-bambino/a presso i nidi privati , per l’anno educativo 2023/2024, da destinare prioritariamente agli utenti in lista di attesa del nido comunale “D. D’Alessio”.

I gestori dei nidi privati ubicati nel territorio comunale, in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico, interessati a stipulare atto di convenzione con il comune di Aprilia, per la riserva di posti presso servizi educativi per l’A.E. 2023/2024, dovranno presentare l’istanza di partecipazione , secondo le modalità previste entro le ore 12,00 del giorno 25 Agosto 2023.

All’utenza che fruirà dei posti riservati dai nidi privati convenzionati, sarà applicato lo stesso sistema tariffario adottato per il nido comunale “Domenico d’Alessio.

Al gestore convenzionato sarà riconosciuto dal Comune un importo differenziato secondo la fascia ISSE della famiglia dell’utente, a fronte dell’effettivo utilizzo dei posti, al fine di eliminare o ridurre la retta di frequenza a carico della famiglia in relazione alla fascia ISEE di appartenenza.

Per le spese derivanti da tale Avviso, l’Ente utilizzerà le specifiche risorse finanziarie del Fondo di Solidarietà Comunale per potenziamento dei nidi, assegnate per l’anno 2023 ai Comuni beneficiari con decreto del Ministero dell’Interno del 26 Aprile 2023.

L’assessore alla pubblica istruzione Elvis Martino:

“Il nostro intento è quello di dare risposta alle numerose famiglie che sono in lista di attesa per poter accedere al nido comunale. Nei limiti delle risorse a finanziarie a nostra disposizione, vorremmo tendere la mano ai genitori attraverso la convenzione che verrà stipulata con gli asili privati che decideranno di aderire. Questo permetterà di sostenere un’offerta pubblica dei servizi educati rivolti alla prima infanzia nel territorio comunale. Abbiamo a cuore il futuro dei bambini, gli adulti di domani e riteniamo che integrare servizi educativi pubblici e privati sia lo strumento migliori per occuparci della loro crescita e formazione sin dalla più tenera età. L’amministrazione comunale ha intenzione di incontrare nei prossimi giorni le strutture private del territorio”.