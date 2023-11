Aprilia, pusher 82enne sorpreso dai carabinieri: denunciato

Un 82enne trovato in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente ed oltre 350 euro in contanti. E’ accaduto in un parco cittadino ad Aprilia, dove i carabinieri del Reparto Territoriale, hanno sorpreso l’anziano con addosso involucri pronti allo spaccio oltre a banconote di piccolo taglio.

La perquisizione si è poi spostata presso l’abitazione del 82enne, dove i militari hanno rinvenuto oltre 20gr di hashish e 5.65gr di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e al materiale utilizzato per il confezionamento. Per l’anziano è scattata la denuncia.