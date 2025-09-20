Aprilia, pusher 84enne denunciato per spaccio

Una normale attività di controllo si è trasformata in un episodio alquanto singolare: i Carabinieri di Aprilia hanno sorpreso un uomo di 84 anni con alcune dosi di cocaina già pronte per la vendita. L’anziano, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un monitoraggio nelle zone cittadine considerate più sensibili allo spaccio.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 2,5 grammi di droga, suddivisi in sei piccoli involucri. La sostanza è stata sequestrata e verrà ora analizzata in laboratorio per stabilirne qualità e grado di purezza.

L’84enne non è stato arrestato ma denunciato a piede libero: dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio.