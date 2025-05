Aprilia, quartiere Toscanini al buio per un blackout

Ad Aprilia ieri notte, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città, creando disagi e problemi in gran parte della città. lasciando senza corrente diverse attività commerciali e abitazioni del quartiere Toscanini.

Ripercussioni causate da alcuni fulmini, che hanno mandato in blackout diversi palazzi. I problemi più evidenti si sono verificati in via Toscanini e nelle strade adiacenti, dove molte abitazioni sono rimaste senza corrente per ore.

Il risveglio dei residenti è stato amaro, ma i maggiori disagi si sono verificati negli esercizi commerciali che si trovano lungo la strada principale del quartiere. Un bar è stato costretto a ritardare l’apertura alle 9 di mattina quando è ritornata la corrente, provocando un danno economico all’attività commerciale.. Anche la macelleria della zona ha avuto problemi a causa del maltempo, mentre altre attività, hanno potuto lavorare solo grazie all’ausilio di un generatore.

Il black out elettrico tuttavia non è stato generalizzato, visto che in molti casi un palazzo si è ritrovato senza energia mentre nello stabile vicino la corrente ha funzionato perfettamente, non risentendo dell’acquazzone delle 3 di notte.

La situazione è tornata alla normalità per le 9 di mattina, quando la luce è ritornata in quasi tutti gli appartamenti. Non è la prima volta che il quartiere Toscanini viene colpito da un black out elettrico, come nello scorso agosto la zona rimase al buio nell’area compresa tra via Marsica e viale Europa.