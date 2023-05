Raptus di follia domenica ad Aprilia. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, il fatto sarebbe avvenuto in una delle palazzine Ater di via Guardapasso, dove un uomo è andato in escandescenza dopo un litigio con il vicino, ha imbracciato un piccone e ha iniziato a colpire la porta del suo appartamento. Le cause sarebbero alcuni continui alterchi con l’uomo. La scena è stata ripresa da uno degli altri inquilini.