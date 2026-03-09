Aprilia, rapina all’apertura del bar: banditi in fuga con il bottino

Paura questa mattina in un bar pizzeria situato in centro città ad Aprilia. Durante l’orario di apertura due individui a volto coperto hanno sorpreso il titolare dell’attività e armati lo hanno costretto a consegnagli 500 euro in contanti, oltre alla fede nunziale, un orologio e uno smartphone.

Una volta ottenuto quanto richiesto, i due si sarebbero allontanati rapidamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le vie limitrofe del centro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, allertati tramite il numero di emergenza 112. I militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti del caso e stanno conducendo le indagini per ricostruire nel dettaglio la dinamica della rapina e risalire all’identità dei responsabili.