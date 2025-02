Aprilia, rapina con la pistola in un negozio: 50enne arrestato

Nella giornata di oggi i Carabinieri di Aprilia hanno effettuato un arresto in flagranza di reato, catturando un uomo di 50 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine, accusato di aver commesso una rapina.

L’intervento è stato scattato dopo una richiesta arrivata al 112 per una rapina in corso presso un esercizio commerciale locale. I Carabinieri hanno trovato l’uomo con il volto travisato da una mascherina e armato di pistola priva di tappo rosso. L’individuo è stato bloccato mentre era in possesso della refurtiva, che è stata successivamente restituita al legittimo proprietario.

Dopo aver completato le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto a casa sua e posto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Questa operazione dimostra l’efficacia e la prontezza dei Carabinieri nel contrastare il crimine nella zona di Aprilia.