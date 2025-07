Aprilia, rapina e minacce con coltello: arrestata una coppia

Notte di paura per due ragazzi tra Aprilia e Pomezia, sequestrati e rapinati da un 33enne e una 25enne di Aprilia, arrestati dai Carabinieri di Ardea.

Tutto è iniziato in una sala slot, dove il 33enne ha riconosciuto un conoscente e, armato di coltello, ha costretto lui e un amico a salire in auto, mettendosi alla guida. La compagna, seduta accanto, ha continuato a minacciarli e deriderli per ore, costringendoli a restare in macchina.

La notte si è conclusa con una rapina: uno dei ragazzi ha perso borsello, soldi e cellulare, l’altro direttamente l’auto, prima di essere abbandonati in strada. Uno dei due si è poi recato al pronto soccorso di Pomezia con due giorni di prognosi.

Le indagini hanno permesso di ritrovare subito l’auto e ricostruire i fatti. Su richiesta della Procura di Velletri, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare: lui è stato portato a Velletri, lei a Rebibbia.