Aprilia: rifiuti ingombranti, parte la raccolta domiciliare

Ad Aprilia dal primo ottobre, in via sperimentale, sarà possibile utilizzare il servizio di raccolta domiciliare degli ingombranti anche per i RAEE di grandi dimensioni (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), quali: frigoriferi, grandi televisori, lavastoviglie e simili, mentre quelli di piccole dimensioni dovranno continuare ad essere conferiti presso l’Isola Ecologica di Via Portogallo (Ecocentro).

La raccolta domiciliare dei rifiuti elettronici è completamente gratuita e fa parte delle proposte di ampliamento del servizio contenute nel Nuovo Progetto in fase di approvazione da parte della Amministrazione Comunale.

Gli utenti dovranno effettuare la prenotazione attraverso il sito della Progetto Ambiente per essere inseriti nella lista di attesa.

Successivamente il richiedente sarà contattato da un operatore della azienda di via delle Valli per fissare giorno e ora del ritiro ed avere indicazione su quali rifiuti potrà conferire.

“Includendo i rifiuti elettronici nella raccolta domiciliare, potenziamo il servizio per andare incontro alle esigenze delle famiglie – commenta l’assessore all’Ambiente Michela Biolcati Rinaldi – dal mese di ottobre per smaltire vecchi frigoriferi o lavatrici, comunque rifiuti elettronici di grandi dimensioni, non bisognerà più andare all’ecocentro. Basterà prendere un appuntamento ed attendere che gli operatori della Progetto ambiente vengano a ritirarli a casa”.