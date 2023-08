Aprilia, rifiuti: lotta all’abbandono e alla differenziata errata

A luglio 60 multe per rifiuti abbandonati o conferiti male. L’amministrazionale comunale di Aprilia sta cercando di fronteggiare i due problemi con foto-trappole e incontri con gli amministratori dei condomini. Di grande importanza per l’ambiente è puntare ad una corretta raccolta differenziata. A tal proposito la Polizia Locale, con la Progetto Ambiente e l’Assessorato all’Ambiente guidato dal vicesindaco Vittorio Marchitti , dopo aver riscontrato criticità legate a errori nel conferimento non conforme a quanto prevede il regolamento comunale, sta intensificando i controlli, che nel mese di luglio ha portato a 25 sanzioni. Di conseguenza sono iniziati gli incontri con gli amministratori dei condomini risultati maggiormente critici dai primi controlli, per cercare collaborazione.

Di seguito quanto dichiara l’assessore all’Ambiente Vittorio Marchitti: “Vorremmo sensibilizzare i cittadini al corretto conferimento in aree più idonee all’interno dei condomini, per garantire anzitutto maggiore igiene e decoro urbano”.

Non meno importanza viene attribuita all’abbandono indiscriminato di rifiuti in strada e la formazione di discariche a cielo aperto nelle zone periferiche meno illuminate, che rappresentano una problematica contro cui l’amministrazione sta lottando. Contro questo fenomeno la Polizia Locale ha elevato 30 sanzioni, grazie all’aiuto delle foto-trappole, nei confronti di soggetti sorpresi a lasciare in strada rifiuti di vario genere.

Commenta cosi l’assessore Marchitti: “Ogni anno il fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti rappresenta un costo non di poco conto per l’amministrazione e per la collettività, per non parlare del danno a livello ambientale e di decoro che questo comporta. Ecco anche perché faremo ruotare le foto-trappole a nostra disposizione, in modo da intensificare i controlli nelle zone dove si registrano episodi con una certa regolarità”.