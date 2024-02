Da adesso sarà possibile usufruire del rimborsi alle famiglie per la frequenza dei centri estivi di Aprilia. Per la richiesta dei contributi a titolo di rimborso per la frequenza dei centri estivi e/o ludo-ricreativi di minori nel periodo dal 1 giugno al 31/12/2023, è necessario compilare la domanda per via telematica sul sito Servizi a domanda individuale che si troverà online sull’albo pretorio del Comune di Aprilia.

Il termine previsto per la presentazione è il 1 marzo 2024.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha dato indirizzo ai propri uffici di utilizzare le somme attribuite al comune di Aprilia per la frequenza di minori dei centri estivi a titolo di contributo alle famiglie per rimborsare parzialmente le somme spese e attribuendo punteggi specifici per minori con disabilità, per favorire la conciliazione famiglia/ lavoro a genitori lavoratori e a minori in carico ai servizi sociali. E’ previsto un rimborso massimo di 300 euro a famiglia.

L’assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano ha sottolineato:

“Sostenere i genitori lavoratori e la loro possibilità di conciliare meglio il tempo tra lavoro e famiglia rappresenta uno degli obiettivi che un buon amministratore deve perseguire per favorire crescita e sviluppo sociale, economico e culturale della città. Per questo l’amministrazione ha promosso questa misura e nella stesura delle graduatorie attribuirà punteggi specifici tenendo conto della presenza nel nucleo famigliare di minori con disabilità e genitori lavoratori e minori in carico ai servizi sociali”.