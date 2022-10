Aprilia, rinnovato il gemellaggio con l’Isola di Pantelleria

Si concluderà in questo weekend l’iter per il gemellaggio tra la città di Aprilia ed il comune di Pantelleria, già avviato nel 2020. Il Sindaco Antonio Terra si recherà presso l’isola siciliana per la seconda parte del gemellaggio.

Le comunità di Pantelleria e Aprilia hanno un legame storico dovuto alla presenza sin dagli anni ’60 della comunità pantesca nella pianura pontina e nella Regione Lazio. Come specificato anche sul Protocollo che verrà firmato dai due Sindaci Antonio Terra per Aprilia e Vincenzo Campo per Pantelleria, “il gemellaggio tra i due Comuni fonda le basi sulla comune disponibilità a incrementare questo legame e le iniziative che consentono gli scambi culturali tra essi, la conoscenza reciproca ed il rapporto d’amicizia”. I Sindaci si impegnano a mantenere legami permanenti tra attraverso la cooperazione, scambi culturali, commerciali, le rispettive visite e iniziative nel settore culturale, turistico, sportivo.

Il Gemellaggio avrà come scopi:

1. favorire lo scambio tra alunni e studenti di ciascun Comune, nella convinzione che proprio dai giovani siano più feconde le basi per una più solida collaborazione;

2. incrementare lo scambio di esperienze tra realtà produttive ed imprenditoriali per valorizzare i prodotti locali che favoriscano lo sviluppo delle rispettive realtà socioeconomiche;

3. favorire gli scambi culturali per la terza età, anche per riavviare i legami anche tra le famiglie e i parenti presenti nelle due comunità;

4. Confronto e studio di comuni strategie legate alla risoluzione delle problematiche locali nell’ottica delle politiche europee e nazionali.

Il cerimoniale del gemellaggio comprenderà tre momenti pubblici:

Il primo, quest’oggi alle ore 18 presso l’Aula Consiliare dove sarà firmato il Protocollo in seno ad un Consiglio Comunale Straordinario, al termine del quale ci sarà anche il consueto scambio di doni.

Il secondo, nella giornata di domani alle ore 20.00 presso il Circolo Agricolo di Scauri, dove si terrà un piccolo spettacolo di poesia e canzoni tradizionali a cura di Nuccia Farina, Caterina D’Aietti e giovani talenti della Scuola ASTARTE di Letizia Stuppa.

Il terzo domenica 9 ottobre alle ore 10.00 presso la Chiesa della Madonna della Margana, alla quale la comunità apriliana è particolarmente devota, dove si terrà una Messa speciale per il Gemellaggio.