Aprilia, rinvenuti droga e coltello durante i controlli: un arresto e una denuncia

Una perquisizione di routine ha portato a una doppia operazione dei carabinieri della Sezione Radiomobile di Aprilia nella giornata di ieri. Durante un controllo, un 41enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso con 15 grammi di hashish addosso. Il ritrovamento ha spinto i militari ad estendere la perquisizione alla sua abitazione, dove è stata scoperta una quantità molto più significativa di droga: 300 grammi di hashish, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 41enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, misura poi confermata dall’Autorità Giudiziaria con rito direttissimo celebrato questa mattina. La droga sequestrata sarà sottoposta ad analisi per determinarne la qualità e il principio attivo.

Ma non è tutto. Nella stessa giornata, i carabinieri hanno fermato un 24enne straniero, anche lui noto alle autorità, che durante una perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. L’arma è stata immediatamente sequestrata e il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere.