Aprilia, ripartono i lavori alla pista di skateboard

Sono ripartiti i lavori per la realizzazione della pista da skate, opera finanziata con i fondi del PNRR e che verrà realizzata all’interno del parco Falcone e Borsellino di via dei Mille. La ditta incaricata, nello specifico, in queste ore sta procedendo all’intervento di bonifica per la rimozione di ordigni bellici, al fine di poter procedere con la realizzazione dell’opera.

A tal fine, è stata prevista la chiusura temporanea degli accessi al parco Falcone e Borsellino, situati in via Peschiera e in via Giacomo Matteotti. Gli stessi resteranno inaccessibili ai pedoni fino al mese di Settembre.

“La chiusura degli accessi al parco – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Marco Moroni – si è resa necessaria per ragioni di sicurezza. Ci scusiamo per il disagio, dal momento che molti pendolari utilizzano gli accessi al parco per poter raggiungere la stazione ferroviaria, tuttavia si è trattato di una misura necessaria per garantire la sicurezza presso il cantiere e per i cittadini. Grazie a questo intervento, finalmente la città potrà usufruire di una pista da skate, che gli amanti di questo sport attendono da molto tempo”.