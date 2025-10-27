Aprilia, ruba due birre e aggredisce vigilante e direttore: arrestato

È finito in manette un uomo di 56 anni, cittadino romeno residente ad Aprilia e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a rubare in un supermercato e poi autore di un’aggressione nel tentativo di fuggire. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri grazie al pronto intervento del Comandante della Stazione dei Carabinieri di Aprilia, che, libero dal servizio, ha fermato personalmente il responsabile. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prelevato dagli scaffali due bottiglie di birra cercando di oltrepassare le barriere antitaccheggio senza pagare. Scoperto dal personale, avrebbe reagito con violenza, colpendo al volto l’addetta alla vigilanza e il direttore del supermercato, nel tentativo di guadagnare la fuga.

Le due vittime dell’aggressione sono state soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale di Aprilia, dove hanno ricevuto le cure del caso. L’intervento tempestivo dell’ufficiale dei carabinieri, che si trovava nei pressi dell’attività commerciale, ha permesso di bloccare l’uomo e arrestarlo in flagranza di reato per rapina impropria e lesioni personali. Dopo le formalità di rito, il 56enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale di Aprilia, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.