Aprilia, ruba i vestiti e prova a fuggire colpendo la sicurezza: arrestato

Un 27enne di Roma, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Aprilia in flagranza del reato di rapina impropria. Su segnalazione ricevuta al 112, i militari sono intervenuti in un centro commerciale del posto dove l’uomo, dopo essersi reso responsabile del furto di alcuni capi d’abbigliamento all’interno di un negozio, aveva colpito l’addetta alla sicurezza per assicurarsi la fuga.

Un colpo alla testa che però non ha fermato il grande coraggio della donna, che nonostante le ferite è riuscita a bloccare il 27enne. Una volta sul posto i carabinieri hanno arrestato l’uomo e recuperato la merce rubata. Per lui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.