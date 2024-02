E’ stato sorpreso dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Aprilia mentre con il suo fuoristrada asportava materiali e parti di infissi da una struttura comunale adibita ad uffici amministrativi.

Per l’uomo, un 42enne del posto, è scattato l’arresto in flagranza di reato. Per lui disposto il rito per direttissima. Una volta recuperato il materiale rubato, i carabinieri lo hanno restituito agli uffici del Comune.

