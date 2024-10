Denunciata ad Aprilia una donna bosniaca di 45 anni per tentato furto in concorso, avvenuto il 16 ottobre. Lei e un complice erano entrati in un negozio, oltrepassando le casse e facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Inseguiti dalla guardia giurata, hanno abbandonato la merce rubata, del valore di 90 euro, e sono fuggiti a bordo di un veicolo. Grazie alle telecamere di sorveglianza e all’individuazione della targa, i responsabili sono stati identificati, portando alla denuncia della donna.