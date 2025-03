Aprilia, ruba profumi per 7.500 euro: arrestata una 21enne

Colpo fallito in un negozio di Aprilia per una giovane ladra. Nella giornata di ieri, i carabinieri di Aprilia hanno arrestato in flagranza di reato una 21enne romana, già nota alle forze dell’ordine, per furto.

La ragazza è stata bloccata dal personale di sicurezza dell’esercizio commerciale dopo aver occultato profumi e prodotti per estetica per un valore complessivo di circa 7.500 euro, nel tentativo di eludere i controlli. Su segnalazione al 112, i carabinieri sono intervenuti recuperando la refurtiva, poi restituita al negozio.

Dopo le formalità di rito, la giovane è stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo, prevista per oggi.