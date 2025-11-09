Aprilia, ruba un autocarro e un miniescavatore e fugge tra le campagne: indagini in corso

Una notte affatto tranquilla ad Aprilia, dove i Carabinieri hanno intercettato un autocarro dotato di gru che trasportava un miniescavatore, durante un normale servizio di pattugliamento. Nonostante i ripetuti segnali di alt, il conducente ha tentato di fuggire, proseguendo la marcia fino a decidere di abbandonare il mezzo sulla carreggiata e scappare a piedi attraverso le campagne, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Gli accertamenti immediatamente avviati hanno consentito di verificare che sia l’autocarro che il miniescavatore erano stati rubati poco prima da un cantiere edile della zona. Entrambi i mezzi sono stati recuperati dai militari e riconsegnati al legittimo proprietario.

Restano in corso le indagini dei Carabinieri Aprilia per risalire all’identità dell’uomo fuggito e chiarire tutti i contorni del furto.