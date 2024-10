Rubano merce dagli scaffali e il aggrediscono il titolare del negozio, che viene aggredito. E’ successo in un negozio. Due uomini, dopo aver sottratto merce esposta, sono stati sorpresi dal titolare dell’esercizio, ma per garantirsi la fuga, lo hanno spintonato, riuscendo a dileguarsi. I carabinieri della Stazione di Aprilia hanno effettuato un sopralluogo approfondito, raccogliendo elementi utili per risalire all’identità dei responsabili.