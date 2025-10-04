Aprilia, rubano oltre 3.000 euro dalla cassaforte: denunciati

Ad Aprilia, sono stati denunciati due ragazzi 19enni del posto, per avere rubato a un’attività commerciale oltre 3400 euro.
I Carabinieri, a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E., sono intervenuti presso un esercizio commerciale, dove un agente addetto alla vigilanza notturna durante un controllo all’esterno della struttura, aveva sorpreso i due 19enni fermandoli.
i due, una volta entrati all’interno della struttura, avevano rubato dalla cassaforte oltre 3400 euro in contanti. Il denaro contante, interamente recuperato, è stato restituito al legittimo proprietario.