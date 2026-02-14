Aprilia, rubava alimenti durante le consegne: denunciato

Avrebbe prelevato generi alimentari destinati ai supermercati durante le consegne, trattenendoli indebitamente. Per questo un uomo è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia al termine di un’attività investigativa condotta ad Aprilia.

L’indagine è partita da alcune segnalazioni arrivate sia dal personale interno di una catena di supermercati sia dai cittadini che avevano notato movimenti sospetti durante le operazioni di consegna. Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nei pressi del deposito del trasportatore, dove hanno accertato la presenza di alimenti sottratti dai punti vendita.

I prodotti recuperati, per lo più alimenti deperibili, sono stati rinvenuti all’interno del veicolo utilizzato dall’uomo e immediatamente restituiti al legittimo proprietario. Il mezzo refrigerato impiegato per il trasporto è stato posto sotto sequestro per ulteriori verifiche. La denuncia è stata formalizzata presso il Commissariato locale. Le indagini proseguono per quantificare l’ammanco complessivo e accertare eventuali episodi analoghi.