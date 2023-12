Aprilia, rumeno scappa con l’incasso di un ristorante, arrestato

La notte scorsa ad Aprilia un 42enne, di nazionalità rumena, ha svaligiato la cassa automatica di un ristorante di Aprilia, con all’interno il relativo incasso.

Il ladro ha rotto il vetro di una delle porte d’ingresso introducendosi successivamente all’interno del ristorante, adocchiando la cassa automatica e ripulendola.

I carabinieri giunti sul posto subito dopo il furto, hanno visto fuggire il colpevole e si sono messi immediatamente al suo inseguimento nelle campagne circostanti, raggiungendolo e arrestandolo.

Previsto per oggi il rito direttissimo in Tribunale per il malfattore.