Aprilia, rumeno ubriaco contro un albero: denuncia e patente ritirata

È stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un cittadino rumeno, classe 1991, coinvolto nelle scorse settimane in un incidente autonomo avvenuto nei pressi del centro cittadino di Aprilia. Gli accertamenti alcolemici hanno infatti rilevato un valore di 2.90, ben oltre il limite consentito, condizione che avrebbe determinato la perdita di controllo dell’auto e il violento impatto contro un albero posto oltre il margine stradale.

La Polizia di Stato di Aprilia è intervenuta su richiesta del personale sanitario, trovando il veicolo gravemente danneggiato. Dalla ricostruzione della dinamica è emerso che il conducente aveva imboccato la strada perdendo totalmente la direzione del mezzo prima dello schianto.

L’uomo, trasportato in codice rosso in ospedale, è stato sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa per verificare il suo stato psicofisico.

Alla luce degli esiti, il conducente è stato denunciato ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, con il contestuale ritiro della patente di guida.