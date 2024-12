Scavando tra le macerie nella notte, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Ornella Clementini, 60 anni, che viveva in in affitto in una parte della villetta di via Apollo, distrutta dall’esplosione. E’ lei la terza vittima dell’immane tragedia nella zona di via del Genio Civile, tra la frazione di Campo di Carne ed Aprilia.

Poco dopo il boato e l’arrivo dei soccorsi, ieri intorno alle 18, c’era forte speranza di trovare persone ancora in vita. Ma l’unico superstite è il proprietario di casa, Giovanni Raffa, ex consigliere comunale molto conosciuto in città. E’ ricoverato in gravi condizioni a Roma, dopo un primo soccorso presso l’ospedale Città di Aprilia, da dove è stato disposto il trasferimento nella Capitale.

Raffa ha perso la moglie Laura e la nipotina Carlotta, che aveva 12 anni. Immediati i soccorsi, allertati dai vicini di casa in una zona tranquilla di campagna, a ridosso della Statale Pontina. Per nonna e nipote però, nulla da fare. Così come per Ornella Clementini.

Alla base della tragedia una fuga di gas, che ha saturato gli ambienti del seminterrato, ma cosa ha innescato l’esplosione è da stabilire. L’impianto di riscaldamento era alimentato da un bombolone interrato. Nessuno avrebbe avvertito il pericolo, nelle testimonianze di chi ha sentito il boato non si parla di odore di gas.

Una città attonita, che piange per le famiglie distrutte dal dolore, quella di Giovanni Raffa e della figlia, madre di Carlotta, così come quella di Ornella Clementini.