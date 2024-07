E’ in corso ad Aprilia una vasta operazione delle forze dell’ordine su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. La Direzione Investigativa Antimafia e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. Questa ordinanza prevede misure cautelari nei confronti di 25 persone, alcune delle quali sono fortemente sospettate di appartenere a un’associazione mafiosa radicata nel territorio di Aprilia. Questa organizzazione è accusata di essere coinvolta in attività criminali come estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di stupefacenti.

Le indagini, avviate nel marzo del 2018 dalla Direzione Investigativa Antimafia – Centro Operativo di Roma, hanno raccolto prove sostanziali con il supporto del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia a partire dall’ottobre dello stesso anno. Sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, gli inquirenti hanno documentato l’esistenza di un’associazione mafiosa che operava ad Aprilia e nelle zone limitrofe. Questa organizzazione criminale sfruttava la forza intimidatoria del vincolo associativo e la conseguente condizione di assoggettamento e omertà per commettere diversi crimini, tra cui traffico di droga, estorsioni aggravate, rapine, lesioni e minacce, usura ed esercizio abusivo di attività finanziarie.

Le attività criminali dell’associazione includevano anche la detenzione e il porto di armi per il controllo del territorio e per ribadire la loro superiorità. Inoltre, miravano ad acquisire, direttamente o indirettamente, la gestione e il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, e ad ostacolare il libero esercizio del voto.

Oltre alle misure cautelari personali, eseguite nei confronti degli indagati per i quali vige il principio di presunzione di innocenza, il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto anche misure cautelari reali. Attualmente, sono in corso numerose perquisizioni.

Alle 12.30 di oggi, presso gli uffici della Procura della Repubblica di Roma, si terrà una conferenza stampa per fornire ulteriori dettagli sull’operazione.