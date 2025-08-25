Aprilia, scacco alla base dello spaccio: 4 uomini in manette

Un appartamento trasformato in base operativa per lo smercio di droga: è quanto hanno scoperto questa mattina i carabinieri ad Aprilia, nel corso di un’operazione mirata al contrasto dello spaccio.

All’interno dell’abitazione, perquisita dai militari della Stazione locale insieme alla Sezione Radiomobile, sono stati trovati circa 30 grammi di crack già pronti per la vendita, un bilancino, materiale per il confezionamento delle dosi e 580 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sequestrato e la sostanza sarà sottoposta ad analisi di laboratorio.

In manette sono finiti quattro uomini del posto, tra i 18 e i 49 anni, già noti alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, su disposizione della Procura, sono stati condotti in tribunale per la convalida dell’arresto con rito direttissimo.