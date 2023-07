Aprilia, scacco alla piazza di spaccio nel quartiere Toscanini

Dalle prime luci dell’alba oltre 60 uomini, tra Carabinieri del Reparto Territorio e agenti della Squadra Mobile di Latina e Cisterna, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo nel Quartiere Toscanini ad Aprilia con lo scopo di disarticolare le attività illecite della piazza di spaccio nell’area compresa tra via Parigi, via Inghilterra, via Francia e Piazza della Comunità Europea.

Diverse le perquisizioni domiciliari, personali e veicolari. E’ stato disinstallato un abusivo e sofisticato sistema di telecamere wireless, sono state rimosse barriere metalliche e ostacoli fissi utilizzati per rallentare i controlli delle forze dell’ordine e per proteggere le aree destinate allo spaccio.

Oltre 150 le persone controllate, sequestrato un kilo di sostanze tra hashish e cocaina con relativa sostanza da taglio e vari strumenti utilizzati per la pesatura ed il confezionamento. Durante i controlli è stato arrestato un 45enne italiano sorpreso, con all’interno del suo appartamento, dotato di un sistema di videosorveglianza abusivo, 9 gr di cocaina, 2.400 euro in contanti e del materiale per il confezionamento dello stupefacente con conseguente agenda relativa alla contabilità dell’attività di spaccio. Attività di controllo che ha permesso anche di bonificare gli ambienti controllati da diverse sovrastrutture abusive poste in essere dai soggetti coinvolti nelle attività illecite, informando cosi l’ufficio tecnico del Comune e ripristinando lo stato di occupazione degli immobili ATER.