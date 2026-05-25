Aprilia, scappa all’alt dei carabinieri: arrestato

Fugge all’alt dei Carabinieri, inseguito e bloccato dopo una breve corsa: arrestato un 30enne per resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto nella tarda serata di ieri ad Aprilia, durante un servizio di controllo del territorio svolto dai militari della Arma dei Carabinieri.

L’uomo, un cittadino marocchino di 30 anni residente a Velletri, non si sarebbe fermato all’alt imposto dai militari mentre era alla guida di un’auto, tentando invece di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento per le strade della zona, durante il quale avrebbe anche messo in pericolo l’incolumità degli operatori.

La fuga si è conclusa nei pressi di un distributore di carburante, dove i Carabinieri sono riusciti a bloccarlo con il supporto di una pattuglia del Commissariato di Polizia intervenuta in ausilio.

Per l’uomo è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Reparto Territoriale in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Latina.