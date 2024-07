Aprilia, schiamazzi nel parcheggio: si sbaglia contro i carabinieri

Non si vuole far identificare, tenta la fuga e ingaggia una colluttazione con i carabinieri, intervenuti in supporto alla polizia locale, dopo la segnalazione di schiamazzi in parcheggio. È accaduto ad Aprilia dove un 55 enne del posto è stato arrestato.

Un carabiniere è rimasto contuso. Il 55enne è stato posto invece portato presso gli uffici del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia per le formalità di rito. Per l’arrestato è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della compagna, ad Aprilia così come disposto dall’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.