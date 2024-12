Aprilia, schianto in auto per fuggire dai carabinieri: grave una donna

Scappava da una pattuglia dei carabinieri quando ha improvvisamente perso il controllo della sua Fiat Punto, finendo per scontrarsi contro una Smart condotta da una donna. E’ accaduto lungo via Mascagni ad Aprilia, dove ad avere la peggio è stata proprio la conducente dell’utilitaria, trasportata al Goretti di Latina in gravi condizioni.

L’inseguimento ha avuto inizio poco prima delle 7, quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia, ha notato la Fiat Punto aggirarsi con fare sospetto per le vie della zona. Una volta intimato l’alt, il conducente ha accelerato provando la fuga. Una fuga che è terminata, per l’appunto, nei pressi del semaforo di via Mascagni, dove l’auto si è scontrata violentemente contro la Smart condotta dalla donna, che si stava recando a lavoro.