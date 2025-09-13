Aprilia, sconti non autorizzati sui prodotti: denunciato un dipendente

Ad Aprilia è stato denunciato un uomo, per il reato di truffa aggravata per aver tratto in inganno i titolari di un esercizio commerciale, dove il truffatore risultava regolarmente impiegato.

L’uomo, dipendente di un noto supermercato della zona, avrebbe sfruttato la sua posizione all’interno dell’azienda per modificare il prezzo di alcuni prodotti alimentari, applicando sconti non autorizzati, e questo fatto gli avrebbe permesso di acquistare beni a costi notevolmente inferiori rispetto a quelli previsti.

I titolari dell’esercizio, dopo aver monitorato alcuni episodi ripetuti, si sono rivolti al Commissariato di Polizia di Aprilia per sporgere denuncia, e con le successive indagini è stato possibile verificare l’effettiva dinamica dei fatti contestati.